Trabzonspor'da Edin Visca, ameliyat oldu!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Hatayspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Edin Visca, ameliyat geçirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta kolundan sakatlanan Trabzonsporlu oyuncu Edin Visca'nın İstanbul'da başarılı bir ameliyat geçirdiği bildirildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sol kolunda kırık oluşan oyuncumuz Edin Visca, bugün İstanbul'da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.
Geçen sezon devre arasında bordo-mavili takıma katılan Boşnak yıldız, yeşil sahalardan 3 ay uzak kalacak.
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