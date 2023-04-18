Son dakika: Trabzonspor Nenad Bjelica'yı resmen açıkladı

Yayınlanma: 18.04.2023 - 16:36

Güncelleme: 18.04.2023 - 17:09

Trabzonspor, İstanbul'a getirdiği teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşma sağladı.

Başkan Ertuğrul Doğan, Hırvat teknik adamla yaptığı görüşmenin ardından 2.5 yılık kontrat üzerinde el sıkıştı.

Ertuğrul Doğan (solda) ile Nenad Bjelica (sağda)

ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Hırvat hocanın alacağı ücret de belli olurken, "Anlaşmaya göre Teknik Direktöre;

2022-23 futbol sezonu için 100.000.-EUR,

2023-24 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR,

2024-25 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR ücret ödenecektir" sözleri kullanıldı.

Hırvat çalıştırıcı, evraklarının yetişmesi durumunda perşembe günkü Sivasspor maçında takımın başında yer alacak.