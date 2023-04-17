Trabzonspor'da Fabio Borini sesleri
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Fatih Karagümrük'ün İtalyan futbolcusu Fabio Borini ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Süper Lig'de hedeflediği gibi sezon geçiremeyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı.
61 Saat'in haberine göre bordo-mavililer, Fatih Karagümrük'te forma giyen Fabio Borini'yi yeni sezonda kadrosunda düşünüyor.
Fabio Borini
SÖZLEŞME UZATMA TEKLİFİNE RET
Haberde Trabzonspor'un, İstanbul ekibinin sözleşme uzatma teklifini geri çeviren İtalyan futbolcuya teklif sunacağı belirtildi.
Bu sezon oldukça iyi bir sezon geçiren 32 yaşındaki futbolcu, çıktığı 26 maçta 16 gol attı ve 8 asist yaptı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kilitli kapının ardında ahlaksız teklif
- Seçime 27 gün kala... Kur için 3 senaryo
- Erdoğan'dan 'soğan' çıkışı: 'Ne tadını bilirsin...'
- Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor
- Prof. Dr. Özgür Demirtaş gerçek dolar kurunu paylaştı
- 'Muhalefetle 2. balayı olur'
- İsmi ima bile edilmezken...
- Dolar/TL'de bir zirve daha
- Paramız nasıl pul oldu?
- Zengin olmak için doğmuş 4 burç