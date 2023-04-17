Trabzonspor'da Fabio Borini sesleri

Yayınlanma: 17.04.2023 - 21:25

Güncelleme: 17.04.2023 - 21:25

Süper Lig'de hedeflediği gibi sezon geçiremeyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı.

61 Saat'in haberine göre bordo-mavililer, Fatih Karagümrük'te forma giyen Fabio Borini'yi yeni sezonda kadrosunda düşünüyor.

Fabio Borini

SÖZLEŞME UZATMA TEKLİFİNE RET

Haberde Trabzonspor'un, İstanbul ekibinin sözleşme uzatma teklifini geri çeviren İtalyan futbolcuya teklif sunacağı belirtildi.

Bu sezon oldukça iyi bir sezon geçiren 32 yaşındaki futbolcu, çıktığı 26 maçta 16 gol attı ve 8 asist yaptı.