Son Dakika: Trabzonspor, Ognjen Bakic transferini resmen duyurdu!

Yayınlanma: 12.09.2023 - 12:35

Güncelleme: 12.09.2023 - 13:16

Trabzonspor serbest durumdaki Ognjen Bakic'i kadrosuna kattı.

Bordo-mavili takım, Ognjen Bakic ile 2+2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ognjen Bakic

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Ognjen Bakic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 65.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 70.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;

2024-2025 futbol sezonu için 250.000.-Eur garanti ücret,

2025-2026 futbol sezonu için 300.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."