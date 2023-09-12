Son Dakika: Trabzonspor, Ognjen Bakic transferini resmen duyurdu!
Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Trabzonspor, 20 yaşındaki Karadağlı futbolcu Ognjen Bakic'i renklerine bağladığını Kamuyu Aydınlatma Plaformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor serbest durumdaki Ognjen Bakic'i kadrosuna kattı.
Bordo-mavili takım, Ognjen Bakic ile 2+2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Ognjen Bakic
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Ognjen Bakic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2023-2024 futbol sezonu için 65.000.-Eur garanti ücret,
2024-2025 futbol sezonu için 70.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;
2024-2025 futbol sezonu için 250.000.-Eur garanti ücret,
2025-2026 futbol sezonu için 300.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."
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