Son Dakika: Trabzonspor, Ognjen Bakic transferini resmen duyurdu!

Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Trabzonspor, 20 yaşındaki Karadağlı futbolcu Ognjen Bakic'i renklerine bağladığını Kamuyu Aydınlatma Plaformu'na (KAP) bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 12:35
Son Dakika: Trabzonspor, Ognjen Bakic transferini resmen duyurdu!
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Trabzonspor serbest durumdaki Ognjen Bakic'i kadrosuna kattı. 

Bordo-mavili takım, Ognjen Bakic ile 2+2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ognjen Bakic

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Ognjen Bakic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 65.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 70.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;

2024-2025 futbol sezonu için 250.000.-Eur garanti ücret,

2025-2026 futbol sezonu için 300.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."


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