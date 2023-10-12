Son Dakika: Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi
Son dakika haberi... Nenad Bjelica ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlıyor.
Bordo-mavili kulüp, tecrübeli teknik direktörün boş sözleşmeyi imzaladığını açıkladı.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar sonucu Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanmıştır.
Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1’i Lig ve 2’si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır.
Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’ya hayırlı olmasını temenni ederiz."
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