Son Dakika: Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi

Yayınlanma: 12.10.2023 - 13:23

Güncelleme: 12.10.2023 - 13:34

Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlıyor.

Bordo-mavili kulüp, tecrübeli teknik direktörün boş sözleşmeyi imzaladığını açıkladı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar sonucu Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1’i Lig ve 2’si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır.

Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’ya hayırlı olmasını temenni ederiz."