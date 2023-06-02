Trabzonspor'un yeni transferi Dimitrios Kourbelis, İstanbul'a geldi
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 29 yaşındaki Yunan orta saha Dimitrios Kourbelis, İstanbul'a geldi.
Trabzonspor, sezon sonunda Panathinaikos’la sözleşmesi bitecek Dimitrious Kourbelis ile imza aşamasına geldi.
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Dimitrios Kourbelis, İstanbul'a geldi.
Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüştükten sonra bordo-mavili ekiple sözleşme imzalayacak.
KARİYERİ
Dimitris Kourbelis, futbol hayatına amatör olarak Asteras Tripolis takımında başladı. 2010 yılında Asteras Tripolis takımının altyapısında A Takım'a çıkarak sözleşme imzaladı. 7 yıl Asteras Tripolis forması giyen Dimitris Kourbelis, burada çıktığı 103 maçta toplamda 2 gol attı.
2017 yılında Yunanistan'ın köklü kulüplerinde Panathinaikos'a transfer oldu. Kourbelis, Panathinaikos'ta forma giydiği 149 maçta 7 gol katkısı sağladı.
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