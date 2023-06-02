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Trabzonspor'un yeni transferi Dimitrios Kourbelis, İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 29 yaşındaki Yunan orta saha Dimitrios Kourbelis, İstanbul'a geldi.

DHA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 10:36
Trabzonspor'un yeni transferi Dimitrios Kourbelis, İstanbul'a geldi
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Trabzonspor, sezon sonunda  Panathinaikos’la sözleşmesi bitecek Dimitrious Kourbelis ile imza aşamasına geldi.

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Dimitrios Kourbelis, İstanbul'a geldi.

Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüştükten sonra bordo-mavili ekiple sözleşme imzalayacak.

KARİYERİ

Dimitris Kourbelis, futbol hayatına amatör olarak Asteras Tripolis takımında başladı. 2010 yılında Asteras Tripolis takımının altyapısında A Takım'a çıkarak sözleşme imzaladı. 7 yıl Asteras Tripolis forması giyen Dimitris Kourbelis, burada çıktığı 103 maçta toplamda 2 gol attı.

2017 yılında Yunanistan'ın köklü kulüplerinde Panathinaikos'a transfer oldu. Kourbelis, Panathinaikos'ta forma giydiği 149 maçta 7 gol katkısı sağladı. 


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