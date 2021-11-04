Son dakika... Türkiye Basketbol Federasyonu'nda Hidayet Türkoğlu başkan seçildi

04 Kasım 2021 Perşembe, 14:50

Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı. Mevcut başkan Hidayet Türkoğlu ile diğer adaylar Harun Erdenay ve Erman Kunter başkanlık için yarışacağı, JW Marriott Hotel'de düzenlenen genel kurulda yeterli çoğunluk sağlandı.

Genel kurula Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da delege olarak katılım gösterdi. Genel kurul divanına Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, başkanlık için seçildikten sonra Hidayet Türkoğlu döneminin yönetim kurulunun ibrası için oylama yapıldı. Genel kurul üyeleri, denetleme kurulu ve yönetim kurulunu oybirliğiyle ibra etti.

171 delegenin 108'inin oyunu alan Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı seçildi. Adaylardan Harun Erdenay 42, Erman Kunter de 21 oy aldı.

Türkoğlu, genel kurul sonrası yaptığı açıklamada gelecek 3 yıl Türk basketbolunu daha iyi yerlere getirmek için çalışacaklarını söyledi.

"Öncelikle tüm camiamıza gerçekten en içten dileklerimle teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte iyi yaptığımız şeyler oldu, yanlışlarımız oldu. Siz bizleri tekrar buraya takdir ettiniz. Buradan tüm ekibimle birlikte önümüzdeki 3 yıl daha iyi çalışacağımıza söz vermek istiyorum. Umarım Türk basketbolunu daha iyi yerlere getiririz"

"İyi ki varsınız. Gerçekten güzel bir camia. İnşallah önümüzdeki süreci de beraber yapacağız. Biz iyi bir takım oyuncusu olduk kendi kariyerimizde de... Bu süreci de birlikte yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Oy veren vermeyen herkes baştacıdır. Oy veren vermeyen herkesin elini sıkmak için ziyaret edeceğim. İyi ki varsınız"