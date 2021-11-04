Basketbolda seçim günü! TBF'nin yeni başkanı belli olacak
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Olağan Seçimli Genel Kurulu bugün gerçekleştirilecek. Üç adayın katıldığı seçim sonunda TBF'nin yeni başkanı belli olacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Olağan Seçimli Genel Kurulu bugün saat 11.00'de Ankara JW Marriott Hotel’de başladı.
Olağan seçimli genel kurulda mevcut başkan Hidayet Türkoğlu haricinde Erman Kunter ve Harun Erdenay başkanlık için yarışıyor.
Kulüp temsilcileri, eski milli basketbolcular, eski milli antrenörler ve genel müdürlük personellerinin delege olacağı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlık Seçimi'nde genel kurulun gerçekleşmesi için yeterli delege sayısına ulaşılamaması halinde seçim yarın gerçekleşecek.
Video Haberler
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın sağlık durumunu açıkladı
- İstanbulkart uygulamasında yeni dönem
- Saray'dan iddialara ilk tepki
- Çalışmalarına devam ediyor, iptal yok
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Davutoğlu'ndan, Kavala açıklaması
- Sinovac aşısı olanlar dikkat!
- Gates’in Türkiye ziyaretinin sebebi belli oldu
- Erdoğan Bayraktar'dan ilginç paylaşım
- Erdoğan'ın o yürüyüşünün sebebini açıkladı