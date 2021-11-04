Basketbolda seçim günü! TBF'nin yeni başkanı belli olacak

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Olağan Seçimli Genel Kurulu bugün gerçekleştirilecek. Üç adayın katıldığı seçim sonunda TBF'nin yeni başkanı belli olacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2021 Perşembe, 11:20
Basketbolda seçim günü! TBF'nin yeni başkanı belli olacak
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Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Olağan Seçimli Genel Kurulu bugün saat 11.00'de Ankara JW Marriott Hotel’de başladı.

Olağan seçimli genel kurulda mevcut başkan Hidayet Türkoğlu haricinde Erman Kunter ve Harun Erdenay başkanlık için yarışıyor. 

Kulüp temsilcileri, eski milli basketbolcular, eski milli antrenörler ve genel müdürlük personellerinin delege olacağı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlık Seçimi'nde genel kurulun gerçekleşmesi için yeterli delege sayısına ulaşılamaması halinde seçim yarın gerçekleşecek.





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