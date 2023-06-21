Son Dakika: Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Son dakika... Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşılaşacağı rakibi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi ile belli oldu.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakibi belirlendi.
Sarı-kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) / FC Struga (Makedonya) eşleşmesinin galibi ile eşleşti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.
MAÇLARIN TARİHİ BELLİ OLDU
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, "Devler Ligi"nin ön eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımla birlikte 5 takım turnuvaya bu turdan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turundan gelecek.
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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