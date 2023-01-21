Son dakika: Vincent Aboubakar resmen Beşiktaş'ta
Son dakika... Süper Lig ekibi Beşiktaş, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ı resmen kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüp transferin maliyetini de açıkladı.
Beşiktaş, Vincent Aboubakar transferini açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yıllar değişir, yollar değişir, formalar değişir ama SEVDA değişmez! KARA SEVDA. Evine hoş geldin Vincent Aboubakar."
Yıllar değişir, yollar değişir, formalar değişir ama SEVDA değişmez!— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 21, 2023
KARA SEVDA. ??
Evine hoş geldin Vincent Aboubakar. ???? pic.twitter.com/yRzNbQ3cox
ANLAŞMANIN AYRINTILARI
Beşiktaş, Aboubakar transferinin mali ayrıntılarını da açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda Oyuncu ile 21 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2024-2025 sezonu sonuna kadar iki buçuk yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.140.000 Avro imza parası ve 2022-2023 sezonu için net 1.555.000 Avro, kalan sezonlar için sezon başına net 3.110.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir. "
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