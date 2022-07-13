Son Dakika: Willian Arao, Fenerbahçe için İstanbul'da
Son dakika... Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Willian Arao, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı 30 yaşındaki Brezilyalı ön libero Willian Arao, İstanbul'a geldi.
Sarı-lacivertlilerin daha önce prensip anlaşması sağlandığını duyurduğu Brezilyalı futbolcu, transfer sürecini ilerletmek adına İstanbul'a indi.
30 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrolleri sonrası, resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.
6 KUPA KAZANDI
Willian Arao kariyeri boyunca istikrarlı görüntüsüyle öne çıktı. 30 yaşındaki futbolcu, 2016’dan bu yana forma giydiği Flamengo’da 376 maça çıktı, 35 gol atıp 30 asist yaptı. Bu sezon ise tecrübeli oyuncu Flamengo’da tam 33 maça çıktı, 5 gol 2 asistle oynadı.
Arao, Flamengo kariyerinde Libertadores dahil 6 kupa kazandı. Brezilyalı orta saha Botafogo’da da 35 resmi maçta 5 gol kaydedip, 3 asiste imza atmıştı.
Flamengo’da Jorge Jesus’la 1 yıl beraber çalışan Willian Arao, tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde 45 maça çıktı. Arao, bu 45 maçta 2 gol attı, 3 asist yaptı.
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