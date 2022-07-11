Jorge Jesus'un, Willian Arao ile ilgili sözleri ortaya çıktı

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:18

Fenerbahçe’de transfer konusunda anlaşma sağlandığı iddia edilen Willian Arao, teknik direktör Jorge Jesus’un en beğendiği ve çok yakından tanıdığı bir isim.

Milliyet'in haberine göre, 2020 yılında Flamengo’da Willian Arao’nun hocası olan Jesus, eski öğrencisiyle Fenerbahçe’de de buluşuyor. Portekizli hocanın Benfica’da görev yaparken de Brezilyalı orta sahayı transfer etmek istediği kaydedildi.

Jorge Jesus’un Flamengo’da 5 kupa kazandıkları dönemde takımını değerlendirirken Willian Arao için ortaya koyduğu görüşler de oyuncusuna ne kadar değer verdiğini gözler önüne seriyor.

Jorge Jesus’a göre son derece savaşçı ve kendini takımına adayan bir futbolcu olan 30 yaşındaki Willian Arao, istikrarlı yapısıyla da takdir topluyor.

Deneyimli teknik direktör Jorge Jesus’un 2020 yılında Brezilya’da Willian Arao için kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Flamengo’da ekibimle ilk göreve başladığımızda aslında kulüp Willian Arao’yu artık kadroda düşünmüyordu. Ancak biz ekibimle Arao’nun istediğimiz oyuncu olduğunu gördük. Her teknik direktörün isteyeceği türden bir oyuncu. Zaten bizle beraber Willian Arao değişmez bir isim oldu ve taraftarlar sevmeye başladı."

"Willian Arao, rekabetçi, kendini işine ve sahaya adayan, sürekli motive biri. Dünyada her takımda oynayabilecek bir uyum gücü var. Taktiksel zekaya da sahip."

FORMDA GELECEK

Brezilya Serie A’da sezon devam ettiği için Willian Arao formda gelecek. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan başarılı futbolcu, maç ve antrenman kondisyonuyla takıma güç katacak. 20 Temmuz’daki Dinamo Kiev maçına şimdiden hazır olan Willian Arao, Jorge Jesus’un planlarında önemli bir yer tutacak.

Willian Arao kariyeri boyunca istikrarlı görüntüsüyle öne çıktı. 30 yaşındaki futbolcu, 2016’dan bu yana forma giydiği Flamengo’da 376 maça çıktı, 35 gol atıp 30 asist yaptı. Bu sezon ise tecrübeli oyuncu Flamengo’da tam 33 maça çıktı, 5 gol 2 asistle oynadı.

6 KUPA KAZANDI

Arao, Flamengo kariyerinde Libertadores dahil 6 kupa kazandı. Brezilyalı orta saha Botafogo’da da 35 resmi maçta 5 gol kaydedip, 3 asiste imza atmıştı.

Flamengo’da Jorge Jesus’la 1 yıl beraber çalışan Willian Arao, tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde 45 maça çıktı. Arao, bu 45 maçta 2 gol attı, 3 asist yaptı.