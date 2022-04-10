Son Dakika: Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e veda etti

Giresunspor'a sahasında 1-0 kaybeden Yeni Malatyaspor, bitime 6 hafta kala Süper Lig'e veda etti.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2022 Pazar, 15:32
Son Dakika: Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e veda etti
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Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu. 32. hafta karşılaşmasında GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, bitime 6 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e düştü.

Lig'de kalma yolunda önemli bir galibiyet alan GZT Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Hamidou Traore attı.

2017-18 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, bir sezon sonra topladığı 47 puanla ligi 5. sırada tamamlamış ve UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanmıştı.

2. Tur'da Slovenya temsilcisi Olimpija'yı eleyen ekip, 3. Tur'da Partizan'ı evinde 1-0 yenmesine rağmen Sırbistan'da 3-1 kaybettiği için gruplara kalamadan elenmişti.



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