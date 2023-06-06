Son dakika:Dursun Özbek'ten Mauro Icardi müjdesi
Son dakika... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek katıldığı bir etkinlikte, "Ömer Bey'in desteklerine çok teşekkür ediyoruz. Icardi geliyor" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamaları etkinliğinde Mauro Icardi hakkındaki sözleri gündem oldu.
Sarı kırmızılı ekipte geleceği merak edilen Arjantinli yıldız için Dursun Özbek'ten sürpriz bir açıklama geldi.
Katıldığı bir etkinlikte konuşan Dursun Özbek, "Ömer Bey'in desteklerine çok teşekkür ediyoruz. Icardi geliyor" ifadelerini kullandı.
Dursun Özbek'in katıldığı etkinlikten görüntü:
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