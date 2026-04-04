Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son düdüğün ardından... Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır göndermesi!

4.04.2026 22:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Son düdüğün ardından... Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır göndermesi!

Trabzonspor, Galatasaray'ı mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımları yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk etti.

Papara Park'ta oynanan müsabakada bordo-mavililer, rakibini 2-1 yendi ve maç eksiği bulunan sarı-kırmızılılarla arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesabı X'ten dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.

UĞURCAN ÇAKIR GÖNDERMESİ

Trabzonspor'un maç sonucu paylaşımında Uğurcan Çakır'ın yerde yattığı bir görsel dikkat çekti.

"BİZİM ŞEHRİMİZ BİZİM KURALLARIMIZ"

Karadeniz ekibinin sonraki paylaşımında büyük harflerle "Bizim şehrimiz bizim kurallarımız" ifadeleri yer aldı.

"BAZEN DE AĞLATIR"

Bordo-mavililerin bir sonraki gönderisinde ise "Bu şehir bazen de ağlatır" ifadeleri kullanıldı ve ağlayan kedi videosuna yer verildi.

