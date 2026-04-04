Son düdüğün ardından... Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır göndermesi!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk etti.

Papara Park'ta oynanan müsabakada bordo-mavililer, rakibini 2-1 yendi ve maç eksiği bulunan sarı-kırmızılılarla arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesabı X'ten dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.

UĞURCAN ÇAKIR GÖNDERMESİ

Trabzonspor'un maç sonucu paylaşımında Uğurcan Çakır'ın yerde yattığı bir görsel dikkat çekti.

"BİZİM ŞEHRİMİZ BİZİM KURALLARIMIZ"

Karadeniz ekibinin sonraki paylaşımında büyük harflerle "Bizim şehrimiz bizim kurallarımız" ifadeleri yer aldı.

BİZİM ŞEHRİMİZ BİZİM KURALLARIMIZ! — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 4, 2026

"BAZEN DE AĞLATIR"

Bordo-mavililerin bir sonraki gönderisinde ise "Bu şehir bazen de ağlatır" ifadeleri kullanıldı ve ağlayan kedi videosuna yer verildi.