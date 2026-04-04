Süper Lig'de zirve yarışı alev aldı... Trabzonspor dev maçta Galatasaray'ı 2 golle yıktı!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası dev bir maça sahne oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor, Papara Park'ta Galatasaray'ı konuk etti. Bordo-mavililer, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Paul Onuachu ve 62. dakikada Chibuike Nwaiwu attı. Galatasaray'ın tek golü ise 48. dakikada Wilfried Singo'dan geldi.

882 gün sonra derbi galibiyeti yaşayan ve puanını 63'e yükselten Trabzonspor, bir maçı eksik Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 2-1 Galatasaray

88' Galatasaray'da Yunus Akgün yerine Ahmed Kutucu oyunda.

88' Trabzonspor'da Umut ve Okay oyunda, Zubkov ile Ozan kenara geldi.

83' Galatasaray'da Lemina oyundan çıktı, Asprilla oyuna dahil oldu.

81' Galatasaray'da Yunus Akgün'ün sert şutu Lovik'ten kornere çıktı.

79' Trabzonspor'da Augusto ve Nwakaeme kenara geldi, Lovik ve Bouchouari oyunda.

79' Onuachu'ya faul yapan Abdülkerim, itirazdan dolayı sarı kart gördü.

78' Roland Sallai'nin ceza sahası dışından şutu Onana için kolay bir top oldu.

77' Pina rakibine yaptığı hamlenin ardından sarı kart gördü.

76' Andre Onana, zaman geçirdiği gerekçesiyle sarı kart gördü.

70' Nefes kesen karambol… Barış Alper'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrasında sol kanada açılan topu kontrol eden Singo'nun ortasında Abdülkerim'in kafasından seken topu kale sahası dışının sol çarprazında olan Lemina, yaptığı tek vuruşla topu kaleye yolladı. Nwaiwu, topu uzaklaştırdı. Dönen topu alan İlkay, ceza yayındaki Icardi'ye bıraktı. Icardi'nin şutuna kale alanında Lemina hamlesini yaptı. Top, sol direğin dibinden dışarı gitti.

69' Abdülkerim'in ortasında top Barış'a gelmeden Mustafa Eskihellaç araya girdi ve topu kornere attı.

68' Galatasaray'da Roland Sallai, Noa Lang yerine oyunda.

67' Trabzonspor, 3. gole yaklaştı. Sağ çaprazdan içeriye giren Augusto, Abdülkerim'i ekarte etti ve penaltı noktasındaki Zubkov'u gördü. Zubkov'un şutu, Sanchez'den sekti ve kornere gitti.

63' Davinson Sanchez, golün ardından itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

62' GOL | Serbest vuruşta topun başına geçen Nwakaeme, kale alanının önüne doğru havalandırdı. İyi yükselen Nwaiwu, sol üst köşeden topu ağlara gönderdi.

57' Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme topu Sanchez'den kurtaramadı.

54' Pozisyonu inceleyen Cihan Aydın, sahaya döndükten sonra kartın rengini değiştirmedi.

53' VAR hakemi, Cihan Aydın'ı pozisyonu incelemesi için davet etti.

53' Barış Alper Yılmaz, rakibine yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

50' Trabzonspor, Zubkov ile etkili geldi. Sağ çaprazda topla buluşan Zubkov, içeriye girdi ve şutunu çekti. Top, az farkla üstten auta gitti.

48' GOL | Galatasaray, eşitliği yakaladı. İlkay, sol kanatta bulunan Barış Alper Yılmaz'la topu buluşturdu. Barış, topu arka direğe doğru havalandırdı. Arka direğe koşu yapan Singo'nun tek vuruşu, ağlara gitti.

46' Galatasaray, ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. İlkay Gündoğan ve Eren Elmalı, Ismail Jakobs ve Lucas Torreira yerine oyuna dahil oldu.

45' GOL İPTAL! Savic, kendi yarı sahasının solundan ayağının dışıyla savunma arkasına enfes bir top yolladı. Topa hareketlenen Onuachu, ceza sahasına girdi ve Sanchez'i ekarte ederek şutunu çekti. Top, Uğurcan'ın solundan direkten ağlarla buluştu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

42' Kullanılan korner sonrasında Zubkov'un sol çaprazdan ortasında Onuachu yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Top üstten auta çıktı.

41' Sol kanatta Singo'dan topu kazanan Mustafa Eskihellaç topu içeriye çevirdi. Sanchez son anda araya girerek topun Onuachu'ya gelmesini engelledi.

36' Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin yardımcısına sarı kart çıktı.

35' Barış Alper'in sol kanattan içeriye çevirdiği topta Nwiawu araya girdi ve uzaklaştırmaya çalıştı. Top tekrar Galatasaraylı futbolcularda kaldı. Singo'nun ceza sahası dışından şutunu bir kez daha Nwiawu engelledi. Dönen top Lemina'da kaldı. Lemina'nın şutu farklı şekilde üstten dışarıya çıktı.

33' Zubkov'un ceza sahası içine ortaladığı topu Onuachu'dan önce Davinson araya girdi ve kafayla topu uzaklaştırdı.

31' SON ANDA ONANA! Galatasaray'da Barış Alper'in sağ kanattan kullandığı kornerde Lemina ön direkte kafa vuruşunu yaptı. Onana bu pozisyonda gol olmasını engelledi ve topu uzaklaştırdı.

30' DİREĞİN YANINDAN! Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Ozan Tufan ceza sahasına girmeden sağ çaprazdaki Augusto'ya döndü. Augusto'nun şutu uzak direğin dibinden dışarıya çıktı.

28' Galatasaray'ın içeriye çevirdiği topu Barış Alper yere indirdi. Nwiawu, Galatasaraylı futbolculardan önce araya girdi ve tehlikenin büyümesini engelledi.

25' AZ FARKLA DIŞARIYA! Wagner Pina'nın sağ kanattan ceza sahası dışına çıkardığı topu Nwakaeme kontrol etti. Hafif sağ çaprazdan sağ ayağı ile şutunu çıkartan Nwakaeme'nin topu yakın direğin yanından dışarı çıktı.

23' Noa Lang'ın sol çaprazdan içeriye çevirdiği topu Nwiawu uzaklaştırdı.

22' Galatasaray'da Okan Buruk sarı kart gördü.

20' Ozan Tufan, Barış Alper'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

19' Jakobs'un ara pasında Wagner Pina topu takımına kazandırdı. Sonrasında hızlı çıkan Trabzonspor Augusto ile şut denemesinde Uğurcan'ı geçemedi.

15' Wagner Pina'nın sağ kanattan yaptığı ortayı Onuachu istediği gibi kontrol edemedi ve top dışarıya açıldı.

13' Galatasaray bu kez sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Yapılan ortaya Abdülkerim dokunamadı ve top dışarıya çıktı.

11' Singo'nun sağ kanattan içeriye çevirmeye çalıştığı topu Trabzonspor defansı kornere attı.

8' Barış Alper'in sağ kanattan kullandığı kornerde Singo'nun vuruşu üstten auta çıktı.

5' KAÇTI! Zubkov'un sağ çaprazdan sert şutu yan ağlarda kaldı.

4' GOL | Sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağında Pina topu penaltı noktasına ortaladı. Onuachu kafasıyla vurduğu topu ağlarla buluşturdu.

2' Zubkov'un ara pasında Onuachu topu önüne aldı. Sanchez topa ayak sokrarak kalecisi Uğurcan'a kazandırdı.

1' Dev mücadelede ilk düdük çaldı.