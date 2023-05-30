Son finalistler Fransa Açık'ta hata yapmadı
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 4 numaralı seribaşı Casper Ruud ve kadınların 6 numaralı seribaşı Coco Gauff 2. tura çıktı.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 3. gün sabah seansındaki tek erkekler ilk tur maçında, geçen yılın finalisti Ruud ile dünya 155 numarası Elias Ymer karşı karşıya geldi. Sahadan 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) galip ayrılan Ruud tur atladı.
Tommy Paul (16 numaralı seribaşı), Dominic Stephan Stricker'ı, son 2 yıldır yarı final oynayan Alexander Zverev (22) de Lloyd George Harris'i 3-0 yenerek yollarına devam etti.
KADINLARDA SON FİNALİST TUR ATLADI
Kadınlarda geçen yılın finalisti Coco Gauff (6), klasmanın 71. sırasındaki Rebeka Masarova'ya karşı ilk seti 6-3 kaybetse de sonraki setleri 6-1 ve 6-2 kazanarak 2. tura yükseldi.
Ons Jabeur (7) ise Lucia Bronzetti ile oynadığı ilk tur karşılaşmasını 2-0 (6-4, 6-1) kazandı.
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