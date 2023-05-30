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Son finalistler Fransa Açık'ta hata yapmadı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 4 numaralı seribaşı Casper Ruud ve kadınların 6 numaralı seribaşı Coco Gauff 2. tura çıktı.

AA
Yayınlanma: 30.05.2023 - 17:59
Son finalistler Fransa Açık'ta hata yapmadı
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Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 3. gün sabah seansındaki tek erkekler ilk tur maçında, geçen yılın finalisti Ruud ile dünya 155 numarası Elias Ymer karşı karşıya geldi. Sahadan 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) galip ayrılan Ruud tur atladı.

Tommy Paul (16 numaralı seribaşı), Dominic Stephan Stricker'ı, son 2 yıldır yarı final oynayan Alexander Zverev (22) de Lloyd George Harris'i 3-0 yenerek yollarına devam etti.

KADINLARDA SON FİNALİST TUR ATLADI

Kadınlarda geçen yılın finalisti Coco Gauff (6), klasmanın 71. sırasındaki Rebeka Masarova'ya karşı ilk seti 6-3 kaybetse de sonraki setleri 6-1 ve 6-2 kazanarak 2. tura yükseldi.

Ons Jabeur (7) ise Lucia Bronzetti ile oynadığı ilk tur karşılaşmasını 2-0 (6-4, 6-1) kazandı.


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