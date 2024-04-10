Son gol şubatta geldi: Beşiktaş'ın hücum hattı alarm veriyor!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonunda hücum hattı etkisiz kaldı. Son 4 maçında 2 gol atabilen Beşiktaş'ta forvet hattı skor katkısı vermedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 11:11
Son gol şubatta geldi: Beşiktaş'ın hücum hattı alarm veriyor!
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Süper Lig'i üçüncü bitirmeye çalışan Beşiktaş, özellikle hücum bölgesinde etkisiz kalırken son yılların en kısır sezonlarından birini yaşıyor.

Siyah-beyazlılar Süper Lig'de sadece 41 gol atarken, maç başına gol rakamı 1,32 oldu. Buna karşılık Fenerbahçe rakip ağları 83 kez, Galatasaray ise 69 kez havalandırdı.

SEMİH KILIÇSOY'DAN 9 GOL

Sabah'ın derlediği haberde, Beşiktaşlı forvetler geride kalan dönemde toplam 20 gol, 9 asist üretebildi. Sezonun ikinci yarısında düzenli oynamaya başlayan Semih Kılıçsoy 18 Süper Lig maçında 9 gol, 2 asiste imza attı. Cenk Tosun 28 karşılaşmada 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Aboubakar 18 maçta 4 gol ve 1 asist, Muleka ise 25 maçta 2 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekibin hücum hattında son golü Semih Kılıçsoy Şubat ayında İstanbulspor ağlarına gönderdi.

Özellikle Cenk, Aboubakar ve Muleka'nın toplamda sadece 11 gol atabilmesi Beşiktaş'ın bu sezonki başarısızlığında önemli rol oynadı. 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy sezonun ikinci yarısında düzenli oynamaya başlasa da neredeyse bu üç ismin toplamı kadar gol attı.


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