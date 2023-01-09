Son şampiyon 5 golle mağlup: Alanyaspor 5-0 Trabzonspor

Yayınlanma: 09.01.2023 - 19:04

Güncelleme: 09.01.2023 - 19:04

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki mücadeleyi bordo-mavililer 5-0'lık skorla kaybetti.

Karşılaşmada Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Efecan Karaca, 37 ve 45+7. dakikalarda Ahmed Hassan, 75. dakikada Wilson Eduardo ve 78. dakikada Yusuf Özdemir attı.

Trabzonspor, bu sezon ligde ikinci kez 5 gol yedi. Bordo-mavililer, daha önce deplasmanda Antalyaspor'a 5-2 mağlup olmuştu.

Trabzonspor'da 36. dakikada sarı kart gören Vitor Hugo gelecek hafta cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde bir hafta aradan sonra kaybetti ve 29 puanda kaldı. Alanyaspor ise bir hafta sonra kazandı ve 24 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

ALANYASPOR 14'TE ÖNE GEÇTİ

Alanyaspor, karşılaşmanın 14. dakikasında 1-0 öne geçti. Lusamba'nın pasıyla sol kanattan ceza alanına giren Efecan, sol ayağıyla Uğurcan'ı mağlup etmeyi başardı. Efecan, Süper Lig kariyerinde ilk kez sol ayağıyla fileleri havalandırdı.

37'DE FARK İKİYE ÇIKTI

Ev sahibi ekip, 37. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada ceza alanında topla buluşan Ahmed Hassan sağ ayağıyla uzak köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve takımının ikinci golünü kaydetti.

DEVRE BİTMEDEN 3 GOL OLDU!

Alanyaspor, soyunma odasına 3-0 üstünlükle gitti. 45+7. dakikada Trabzonspor savunmasındaki dalgınlık ile savunma arkasına sarkıp çizgiden topu içeriye çeviren Efkan'ın pasında Ahmed Hassan'a sadece dokunmak kaldı.

Alanyaspor, soyunma odasına 3-0 önde gitti.

ABDULLAH AVCI'DAN HAMLELER

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ilk yarıdaki skorun ardından devre arasında iki değişiklik yaptı. Bordo-mavililerde Marc Bartra ve Djaniny oyuna dahil oldu. Umut Bozok ve Vitor Hugo kenara geldi.

Deneyimli teknik adam, bu değişikliklerden sonra 63'te bir kez daha oyuna müdahalede bulundu. Trabzonspor'da bu dakikada Abdülkadir Ömür, yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

TRABZONSPOR GOLE YAKLAŞTI

Trabzonspor, 72. dakikada gole yaklaştı. Bakasetas, ceza sahası dışından şansını denedi, onun vuruşu direkten geri döndü.

ALANYA'DA FARK 4'E ÇIKTI

Alanyaspor, 75. dakikada 4. golü buldu. Zinedine Ferhat'ın ceza sahası içinde çektiği şut direkten döndü. Bu topu iyi takip eden Wilson Eduardo, durumu 4-0'a taşıdı.

5. GOL YUSUF'TAN

Alanyaspor, 78. dakikada durumu 5-0 yaptı. Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Özdemir, vuruşuyla kaleci Uğurcan'ı mağlup etti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Alanyaspor, sahasında Trabzonspor'u 5-0 mağlup etti.