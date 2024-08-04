Son şampiyondan erken veda: Mete Gazoz, Koreli rakibine mağlup oldu!
2024 Paris Olimpiyatları'nda okçuluk bireysel çeyrek finalinde Mete Gazoz, Kim Woo-Jin'e mağlup oldu ve oyunlara veda etti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, çeyrek finalde elendi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanındaki müsabakalarda son olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, klasik yay çeyrek finalde bir numaralı seribaşı Güney Koreli Woojin Kim ile karşılaştı.
İlk seti 28-25 kazanan milli sporcu, ikinci seti 29-28, üçüncü seti de 29-26 kaybetti ve 4-2 geriye düştü. Dördüncü seti 27-26 kazanarak beraberliği sağlayan Mete Gazoz, beşinci seti 28-26 kaybetti ve rakibine 6-4 yenildi.
Milli sporcu, olimpiyat oyunlarına çeyrek finalde veda etti.
Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'la yer aldığı Klasik Yay Milli Takımı ile bronz madalya kazanmıştı.
Türk okçular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı bir bronz madalyayla kapattı.
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