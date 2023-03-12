Soruşturma açılmıştı: Real Madrid'den Barcelona açıklaması

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 16:39

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 16:39

Real Madrid Kulübü, ezeli rakipleri Barcelona ile Hakemler Kurulu arasındaki ilişkilere dair yapılan suç duyurusuna dair bir açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz; Barcelona'nın eski başkanları Josep María Bartomeu ile Sandro Rosell ve eski yöneticileri Albert Soler and Oscar Grau hakkında yapılan suç duyurularını, Hakemler Kurulu'nun eski başkan yardımcısı Jose Maria Negreira ile kurulan ilişkiler çerçevesindeki yolsuzluk suçlamalarını öğrendi. Real Madrid Kulübü olarak, iddiaların ciddiyeti konusundaki derin endişemizi dile getiriyoruz. Adaletin işleyişine olan güvenimizi yineliyor ve dava süreci başlar başlamaz, gerekli prosedürlerde yer alacağımızı duyuruyoruz" ifadeleri yer aldı.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez

NE OLMUŞTU?

Barselona İl Savcılığı, hakemlerle ilgili bilgi almak için eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait bir şirkete uzun yıllar ödeme yaptığı ortaya çıkan Barcelona Kulübü ile iki eski başkanı ve bazı yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.