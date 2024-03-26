Sosyal medyada gündem olmuştu: Erden Timur'dan olay görüntüler hakkında karar!
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, Merkez Hakem Kurulu eğitimcisi Hugh Dallas ile hakem Abdulkadir Bitigen arasında geçen konuşmanın yer aldığı video hakkında açıklama yapacağı öğrenildi.
Merkez Hakem Kurulu'nun Galatasaray - Antalyaspor maçındaki penaltı pozisyonunu konuştuğuna dair bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
ERDEN TİMUR KONUŞACAK
Konuyla ilgili sarı-kırmızılı takımda Erden Timur'un, konuşma kararı aldığı kaydedildi.
Galatasaray'ın bugün 17.15'teki antrenmanı öncesi Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, basın toplantısı düzenleyecek.
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