Sosyal medyada paylaşmıştı: Süper Lig'de bir İsrailli oyuncuya daha soruşturma!

Süper Lig ekibi Başakşehir Futbol Kulübü, sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla İsrailli futbolcusu Eden Karzev hakkında disiplin soruşturulması başlatıldığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 15.01.2024 - 11:59
Sosyal medyada paylaşmıştı: Süper Lig'de bir İsrailli oyuncuya daha soruşturma!
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Başakşehir Kulübü, Trabzonspor'a attığı gol sevinci sonrası İsrail'e yönelik bir gol sevinci yaptığı için kadro dışı bırakılan ve göz altına alınan Antalyasporlu Sagiv Jehezkel'e benzer bir paylaşım yapan Eden Karzev ile ilgili açıklama yaptı.

Jehezkel gol sevincinde gösterdiği bantta "100 days... 7.10" yazıyordu. Eden Karzev de benzer şekilde sosyal medya hesabından, "100 Bring Them Home Now" paylaşımı yaptı.

SAVUNMASI İSTENDİ

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kişisel sosyal medya hesabından, ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturması başlatılmış olup, bu hususta oyuncunun yazılı savunması talep edilmiştir" ifadelerine yer verildi.


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