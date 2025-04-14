Sosyal medyada tepki çekti: Erkek sporculara ‘normal doğum’ pankartı!
Sivasspor'un Fenerbahçe ile yaptığı maç öncesi sahaya "Doğal olan normal doğum" pankartıyla çıkmasına sosyal medyadan tepki gösterildi.
Sivasspor'un Fenerbahçe ile yaptığı maç öncesi sahaya "Doğal olan normal doğum" pankartıyla çıkmasına sosyal medyadan tepki gösterildi.
Sosyal medyada bugün yapılan Sivasspor-Fenerbahçe maçında erkek sporcuların elinde "normal doğum" teşvikine dair pankartın olmasına tepki yükseldi.
Sosyal medya kullanıcılarının tepkileri şu şekilde:
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğurganlığın tehlike altında olduğunu iddia ederek 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmişti. Nüfus artış hızının azalmasının önündeki engellerin sezaryen doğum ve LGBTİ+'lar olduğunu ileri süren Erdoğan, gerekli adımları atacaklarını duyurmuştu.
Etiketler: #normal doğum #Sivasspor
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