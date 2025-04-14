Sosyal medyada tepki çekti: Erkek sporculara ‘normal doğum’ pankartı!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 00:12

Güncelleme: 14.04.2025 - 00:12

Sivasspor'un Fenerbahçe ile yaptığı maç öncesi sahaya "Doğal olan normal doğum" pankartıyla çıkmasına sosyal medyadan tepki gösterildi.

Sosyal medyada bugün yapılan Sivasspor-Fenerbahçe maçında erkek sporcuların elinde "normal doğum" teşvikine dair pankartın olmasına tepki yükseldi.

Sosyal medya kullanıcılarının tepkileri şu şekilde:

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğurganlığın tehlike altında olduğunu iddia ederek 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmişti. Nüfus artış hızının azalmasının önündeki engellerin sezaryen doğum ve LGBTİ+'lar olduğunu ileri süren Erdoğan, gerekli adımları atacaklarını duyurmuştu.