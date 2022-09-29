Şota Arveladze'den istifa açıklaması! Acun Ilıcalı ile yaptıkları görüşmeyi anlattı
İngiltere Championship ekibi Hull City'de arka arkaya aldığı yenilgiler nedeniyle hedef haline gelen Şota Arvaledze, başkan Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşmede neler konuşulduğunu açıkladı.
Kötü gidişi süren ve Championchip'te dibe yaklaşan Hull City'de teknik direktör Şota Arvaledze hedef alındı. Luton maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Şota, Hull City Başkanı Acun Ilıcalı ile ilgili soruya da yanıt verdi.
Son 4 maçından yenilgiyle ayrılan Hull City Teknik Direktörü Şota, Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşme hakkında şunları söyledi: "Her zaman yaptığımız görüşmeyi yaptık. Ne yapabilirim veya ne düşünüyorum konusunda görüştük. Konu geçmişle ilgili değildi. Kimse geçmişle ilgili düşünceleri dinlemek istemiyor" dedi.
"MEDYA BURAYA BİRİSİNİ GETİRME KONUSUNDA MEŞGUL"
"Medya, buraya birisini getirme konusunda meşgul" diyen Hull City Teknik Direktörü, 3-0 kaybedilen Sweansea karşılaşmasının üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Şota, "Üzgün olmamanız için deli olmanız gerekirdi. Bunun sizi etkilememesi mümkün değil. Bunlar beni de etkiledi. Herkesi etkilemiştir" dedi.
Hull City sezona iyi başlamış ve ligin ilk 6 haftada 11 puan toplamıştı. Ancak Acun Ilıcalı'nın takımı 6, haftadan sonra büyük bir çöküş yaşadı. Son 4 haftada sahadan boynu bükük ayrılan Hull City, 24 takımlı ligde 20. sıraya düştü. Son 4 maçta kalesinde 10 gol gören Hull City sadece 1 kez topu ağalara gönderdi.
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