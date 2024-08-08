Soufiane El Bakkali, üst üste ikinci kez olimpiyat şampiyonu!

Soufiane El Bakkali, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 3 bin metre engellide altın madalyanın sahibi oldu.

AA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 10:02
Soufiane El Bakkali, üst üste ikinci kez olimpiyat şampiyonu!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 3 bin metre engellide Faslı Soufiane El Bakkali altın madalya elde etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler 3 bin metre engelli finalleri gerçekleştirildi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ

Soufiane El Bakkali 8.06.05'le altın madalyaya uzanırken, ABD'li Kenneth Rooks 8.06.41'le gümüş, Kenyalı Abraham Kibiwot 8.06.47'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Faslı atlet Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda da aynı branşta altın madalya kazanmıştı.


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