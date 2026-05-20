Cumhuriyet Gazetesi Logo
Southampton'dan men kararına itiraz

Southampton'dan men kararına itiraz

20.05.2026 19:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Southampton'dan men kararına itiraz

İngiltere Championship ekiplerinden Southampton, play-off finalinden men kararına itirazda bulundu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İngiltere Championship ekiplerinden Southampton, rakip takımın antrenmanlarını gizlice izledikleri gerekçesiyle Hull City ile oynayacakları play-off finalinden ihraç edilme kararına itiraz etti.

İcra Kurulu Başkanı Phil Parsons tarafından yapılan açıklamada, "Bağımsız Disiplin Komisyonu'nun dün Southampton Kulübünü Championship play-off'larından ihraç etme ve 2026-27 sezonu için 4 puan silme cezası uygulama yönündeki kararına itiraz etmiş bulunmaktayız" denildi.

Soruşturma ve disiplin sürecinde tam işbirliği sağladıklarını belirten Parsons, "Bir ceza verilmesi gerektiğini kabul ediyoruz. Kabul edemeyeceğimiz şey ise işlenen suçla hiçbir orantısı bulunmayan bir cezadır. Leeds United benzer bir ihlal nedeniyle 200.000 sterlin para cezasına çarptırılmışken, Southampton, değeri 200 milyon sterlinden fazla olan ve personelimiz, oyuncularımız ile taraftarlarımız için çok büyük anlam ifade eden bir maçta mücadele etme fırsatından mahrum bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.

Lig yönetiminden maç saatiyle ilgili yapılan açıklamada, Hull City ile Middlesbrough arasında oynanması planlanan final karşılamasının 23 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacağı kaydedildi.

İtiraz süreci sonunda finalin Hull City ile Southampton arasında oynanması durumunda ise mücadelenin başlama saati 16.30 olacak.

İlgili Konular: #İngiltere Championship #play-off #Southampton

İlgili Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş Fenerbahçe açıklaması: 'Asıl problemi, kendi içindeki düşmanları'
Acun Ilıcalı'dan flaş Fenerbahçe açıklaması: 'Asıl problemi, kendi içindeki düşmanları' Fenerbahçeli eski yönetici Acun Ilıcalı katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Kendi içimizdeki düşmanlar, dışarıdan daha büyük olduğunu gördüm" dedi.
Finaldeki rakibi ihraç edilmişti... Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan Premier Lig açıklaması
Finaldeki rakibi ihraç edilmişti... Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan Premier Lig açıklaması İngiltere Championship play-off finali öncesinde Hull City'nin rakibi casusluk skandalı nedeniyle değişti ve Southampton yerine Middlesbrough oldu. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan konuya ilişkin resmi açıklama geldi.
Acun Ilıcalı'dan Hull City açıklaması: 'Finalde rakip fark etmiyor'
Acun Ilıcalı'dan Hull City açıklaması: 'Finalde rakip fark etmiyor' İngiltere Championship ekibi Hull City'nin başkanı Acun Ilıcalı, takımının Premier Lig yolunda play-off finaline yükselmesinin ardından açıklamalarda bulundu.