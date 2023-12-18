'Soyunma odasında ağzıma geleni söylemiştim' demişti: Henry Onyekuru'dan Murat Sancak'a yanıt!
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un eski futbolcusu Henry Onyekuru, başkan Murat Sancak'ın kendisi hakkındaki sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile cevap verdi. Nijeryalı futbolcu paylaşımında, "Hala benim hakkımda konuşmak yerine oyuncuların maaşlarını ödemek nasıl olur sayın başkan" ifadelerini kullandı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Henry Onyekuru hakkındaki sözlerine Nijeryalı futbolcudan yanıt geldi.
Onyekuru Murat Sancak'ın sözlerini alıntılayıp, "Hala benim hakkımda konuşmak yerine oyuncuların maaşlarını ödemek nasıl olur sayın başkan" ifadelerini kullandı.
MURAT SANCAK NE DEMİŞTİ?
Henry Onyekuru'nun sosyal medyada gündem olan görüntüsüne dair konuşan Murat Sancak, "Henry Onyekuru alkışlanmıştı. Henry Onyekuru, Fernando Muslera ile haşır neşir olmuştu maçtan sonra. Ben ondan sonra Henry Onyekuru'yu sattım zaten. Soyunma odasında da ağzıma geleni de söylemiştim ona. Benden ekmeği yiyorsun, sen buraya ihanet edemezsin. Takım arkadaşın olabilir, maçtan sonra gidersin soyunma odasına, orada tebrik edersin... Herkesin seyrettiği bir maç olduğu başka bir takımın şampiyonluk yarışında olduğu mücadelede sen saha ortasında haşır neşir olup sarılamazsın, eğlenemezsin" açıklamasını yapmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde deprem!
- ABD'deki maaşı ortaya çıktı
- İşte İstanbul'da zemini çok sıkıntılı 8 bölge
- Eski Galatasaray başkanlarından çağrı
- Meclis karıştı, AKP'li isim kürsüye yürüdü!
- Piyade okulunda cemaat yapılanması mı?
- Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı belli oldu!
- 'Benim için büyük bir onurdur'
- Ünlü oyuncu o iddialara ateş püskürdü: 'Terbiyesizler!'
- Sıra bekleyince üniversite sayfasından açıklama yaptırdı