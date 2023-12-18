'Soyunma odasında ağzıma geleni söylemiştim' demişti: Henry Onyekuru'dan Murat Sancak'a yanıt!

Yayınlanma: 18.12.2023 - 07:34

Güncelleme: 18.12.2023 - 07:34

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Henry Onyekuru hakkındaki sözlerine Nijeryalı futbolcudan yanıt geldi.

Onyekuru Murat Sancak'ın sözlerini alıntılayıp, "Hala benim hakkımda konuşmak yerine oyuncuların maaşlarını ödemek nasıl olur sayın başkan" ifadelerini kullandı.

MURAT SANCAK NE DEMİŞTİ?

Henry Onyekuru'nun sosyal medyada gündem olan görüntüsüne dair konuşan Murat Sancak, "Henry Onyekuru alkışlanmıştı. Henry Onyekuru, Fernando Muslera ile haşır neşir olmuştu maçtan sonra. Ben ondan sonra Henry Onyekuru'yu sattım zaten. Soyunma odasında da ağzıma geleni de söylemiştim ona. Benden ekmeği yiyorsun, sen buraya ihanet edemezsin. Takım arkadaşın olabilir, maçtan sonra gidersin soyunma odasına, orada tebrik edersin... Herkesin seyrettiği bir maç olduğu başka bir takımın şampiyonluk yarışında olduğu mücadelede sen saha ortasında haşır neşir olup sarılamazsın, eğlenemezsin" açıklamasını yapmıştı.