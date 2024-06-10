Sözleri gündem olmuştu: Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım açıklaması!

Yayınlanma: 10.06.2024 - 13:03

Güncelleme: 10.06.2024 - 13:03

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile seçim yarışına giren Ali Koç, 3. kez başkanlık koltuğuna oturdu. Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım ile ilgili gündem olan sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı, TV100'de katıldığı yayında "Aziz Yıldırım, Ali Koç ile canlı yayına çıksın, 'Ben hiçbir şey bilmiyorum' diyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Lider Haber kanalında Telegol programına konuşan Acun Ilıcalı, o sözleri Aziz Yıldırım'ı yayına çıkması için tahrik ve teşvik etmek için söylediğini belirtti.

Acun Ilıcalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Her zamanki gibi her laftan başka bir şey çıkarmaya çalışanlar buradan da 'Ben bir şey bilmiyorum" cümlesini almaya çalıştılar. Aslında benim oradaki amacım Sayın Yıldırım'ı canlı yayına çıkarmaktı. Birisine 'Sen bunu yaparsan ben bir şey bilmiyorum' demek onu yapmaya tahrik etmektir. Benim amacım orada Sayın Yıldırım'ı Ali Koç ile teke tek konuşmaya çıkmak için açıkçası tahrik ve teşvik etmekti. Amacımıza ulaştığımız için de çok mutluyuz. İki başkanın buluşması da bence gayet iyi oldu."