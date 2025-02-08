Galatasaray'ın 4. forması belli oldu!

Yayınlanma: 08.02.2025 - 11:16

Güncelleme: 08.02.2025 - 11:16

Galatasaray’ın yıldız isimleri Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Meltem Yıldızhan ve Ayşe Cora’nın yer aldığı tanıtım filminde, bir ring içinde geçen etkileyici sahnelerle Galatasaray’ın mücadele ruhu vurgulanıyor. Siyah zemin üzerine işlenen ikonik aslan detayıyla dikkat çeken forma, Galatasaray taraftarının korkusuz ve güçlü duruşunu sembolize ediyor. Forma, yenilikçi çizgisi ve kulüp ruhunu yansıtan tasarımıyla futbolseverlerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.

DÖRDÜNCÜ FORMADA TASARIM VE TEKNOLOJİ BİR ARADA

Galatasaray’ın bu sezon tanıtılan özel forması, takımın simgesel gücünü çarpıcı bir biçimde yansıtıyor. Forma, modern tasarımı sayesinde sadece sahada değil, günlük hayatta da tercih edilebilecek bir seçenek sunuyor.

Forma sahip olduğu teknolojik özellikleriyle de farkını ortaya koyuyor. Optimal performans ve konfor sağlayan, inovatif teknolojilerle donatılan yeni forma, yüksek performansı önceliklendiren tasarım dokunuşlarıyla dikkat çekiyor. Formalarda kumaşa entegre edilen dryCELL teknolojisi, terin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayarak oyuncuların performansını maksimuma çıkarmayı hedefliyor. Formanın üretiminde kullanılan yüzde 100 geri dönüştürülmüş polyester ise, PUMA ve Galatasaray’ın çevre bilincinin ve sürdürülebilirlik konularına verdiği önemin altını çiziyor.





PUMA’nın Galatasaray için hazırladığı 2024/25 sezonu özel forması, PUMA ve GSStore mağazalarının yanı sıra, GSStore.org ve PUMA.com sitelerinde satışa sunuldu.