Galatasaray-Bodrum FK maçının yabancı VAR hakemi belli oldu

Yayınlanma: 18.04.2025 - 12:21

Güncelleme: 18.04.2025 - 12:21

Süper Lig lideri Galatasaray, 32. haftanın açılışında Bodrum FK'yi konuk ediyor.

Saat 20:00'de başlayacak karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Öte yandan Galatasaray-Bodrum FK maçının yabancı VAR hakemi de açıklandı.

Buna göre maçın VAR hakemi Alman Markus Schmidt oldu. Schmidt daha önce Fenerbahçe-Antalyaspor, Konyaspor-Trabzonspor ve Konyaspor-Göztepe maçlarında VAR hakemi olarak görev almıştı.