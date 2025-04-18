Galatasaray-Bodrum FK maçının yabancı VAR hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının açılış karşılaşması olan Galatasaray-Bodrum FK maçının yabancı VAR hakemi belli oldu.
Süper Lig lideri Galatasaray, 32. haftanın açılışında Bodrum FK'yi konuk ediyor.
Saat 20:00'de başlayacak karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Öte yandan Galatasaray-Bodrum FK maçının yabancı VAR hakemi de açıklandı.
Buna göre maçın VAR hakemi Alman Markus Schmidt oldu. Schmidt daha önce Fenerbahçe-Antalyaspor, Konyaspor-Trabzonspor ve Konyaspor-Göztepe maçlarında VAR hakemi olarak görev almıştı.
Etiketler: #galatasaray #Bodrum FK #yabancı VAR hakemi
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