Galatasaray-Bodrum FK maçının yabancı VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının açılış karşılaşması olan Galatasaray-Bodrum FK maçının yabancı VAR hakemi belli oldu.

Galatasaray-Bodrum FK maçının yabancı VAR hakemi belli oldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 12:21

Süper Lig lideri Galatasaray, 32. haftanın açılışında Bodrum FK'yi konuk ediyor.

Saat 20:00'de başlayacak karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Öte yandan Galatasaray-Bodrum FK maçının yabancı VAR hakemi de açıklandı.

Buna göre maçın VAR hakemi Alman Markus Schmidt oldu. Schmidt daha önce Fenerbahçe-Antalyaspor, Konyaspor-Trabzonspor ve Konyaspor-Göztepe maçlarında VAR hakemi olarak görev almıştı.


Etiketler: #galatasaray #Bodrum FK #yabancı VAR hakemi

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