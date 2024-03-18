Sözleşmeleri sezon sonu bitiyordu: Beşiktaş'tan Cenk Tosun ve Salih Uçan kararı!

Yayınlanma: 18.03.2024 - 21:57

Güncelleme: 18.03.2024 - 21:59

Beşiktaş'ta bu sezon performansları tartışılan Salih Uçan ve Cenk Tosun'un sözleşmeleri sona eriyor.

Beşiktaş Futbol Şubesi Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, ligin 28. haftasında oynanan Galatasaray maçından önce iki oyuncu için yaptığı açıklamada derbinin ardından kontrat görüşmelerini yapacaklarını söylemişti.

GÖRÜŞME SEZON SONUNA KALDI

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, Salih Uçan ve Cenk Tosun ile sözleşme görüşmelerini sezon sonuna bıraktı.

Siyah beyazlı kulübün yöneticileri, iki tecrübeli oyuncunun sezon sonuna kadar performansını gözlemleyecek.

SALİH UÇAN VE CENK TOSUN'UN İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş'ın kaptanlarından Cenk Tosun bu sezon 38 maçta forma giydi. 32 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 10 gol atarken, 7 asist yaptı. Tecrübeli isim sakatlık ve teknik direktör kararıyla 7 karşılaşmada süre almadı.

Kara Kartal'ın 30 yaşındaki oyuncusu Salih Uçan ise bu sezon 31 maçta oynadı. Uçan bu karşılaşmalarda 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Salih Uçan 13 maçta sakatlık, bir maçta sarı kart cezası nedeniyle oynayamadı.