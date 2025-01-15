Sözleşmesi feshedildi: Trabzonspor'da ayrılık resmen açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Enis Bardhi'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Sözleşmesi feshedildi: Trabzonspor'da ayrılık resmen açıkladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2025 - 15:54

Trabzonspor'da Enis Bardhi ile yollar ayrıldı.

Bordo-mavili takımdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde Enis Bardhi'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, sözleşme feshi için herhangi bir tazminat ödenmeyeceği ifade edildi.

Trabzonspor'un paylaşımı:

 

ENİS BARDHİ'NİN KARİYERİ

Trabzonspor'a 2022 yılında Levante'den transfer olan Enis Bardhi, bu sezon 13 maçta görev yaptı. Bardhi bordo-mavili takımın formasını toplamda 97 kez giyerken 14 gol ve 7 asist kaydetti.

29 yaşındaki futbolcu kariyerinde daha önce Ujpest, Prespa Birlik, Bröndy ve Skhupi formalarını da giymişti.


Etiketler: #trabzonspor #Enis Bardhi #Sözleşme

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