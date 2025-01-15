Sözleşmesi feshedildi: Trabzonspor'da ayrılık resmen açıkladı!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 15:54

Güncelleme: 15.01.2025 - 16:22

Trabzonspor'da Enis Bardhi ile yollar ayrıldı.

Bordo-mavili takımdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde Enis Bardhi'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, sözleşme feshi için herhangi bir tazminat ödenmeyeceği ifade edildi.

Trabzonspor'un paylaşımı:

Kamuoyuna Duyuru



Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.



Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir. pic.twitter.com/Pywu4RU2dW — Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) January 15, 2025

ENİS BARDHİ'NİN KARİYERİ

Trabzonspor'a 2022 yılında Levante'den transfer olan Enis Bardhi, bu sezon 13 maçta görev yaptı. Bardhi bordo-mavili takımın formasını toplamda 97 kez giyerken 14 gol ve 7 asist kaydetti.

29 yaşındaki futbolcu kariyerinde daha önce Ujpest, Prespa Birlik, Bröndy ve Skhupi formalarını da giymişti.