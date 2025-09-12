Sözleşmesi sezon sonu sona eriyor... Mauro Icardi'den Galatasaray kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.09.2025 10:01:00
Galatasaray'da geçen sezon çapraz bağlarını kopartan ve 281 gün sonra sahalara dönen Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Arjantinli yıldızın, sarı-kırmızılılarda kariyerine devam edip etmeyeceği ile ilgili kararı verdiği iddia edildi.

Geçen sezon çapraz bağları kopan Mauro Icardi, yavaş yavaş form tutmaya başlıyor. 3 maçtır 2. yarılarda oyuna giren Arjantinli yıldız, ilk 11'de oynamak için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı formayla devam edip etmeyeceğine dair kararı verdiği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Mauro Icardi kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor. Arjantinli yıldızın evini değiştirdiği ve İstanbul'da sevgilisi China Suarez'le kurduğu yeni düzeni bozmak istemediği aktarıldı.

Galatasaray yönetiminin ara transfer dönemine kadar önceliğinin Mauro Icardi olacağı ve Arjantinli yıldızın geleceği hakkında kararın verileceği belirtildi.

