Mauro Icardi'den kilo eleştirilerine yanıt: 'En son 77 kilo olduğumda...'

7.09.2025 21:10:00
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bir taraftarın sosyal medyada yaptığı kilo eleştirisine yanıt verdi.

Sakatlık sonrası dönüşünde kiloları nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Mauro Icardi, açıklama yaptı.

Yıldız oyuncu, bir taraftarın Instagram üzerinden yaptığı kilo eleştirisine yanıt verdi.

Yıldız oyuncu, “En son 77 kilo olduğumda sanırım 14 yaşındaydım. Saf olmayın, benim için endişelendiğiniz için teşekkürler. Herkese selamlar, 75, 80 ya da 85 kilo fark etmez, son 3 yıldır gollerimi ve kupalarımı kutlamaktan vazgeçmediniz. Nefret edenlere selam söyleyin!” ifadelerini kullandı.

Bu sezon 3 maçta 50 dakika forma giyen Mauro Icardi, 2 gol attı.

Arjantinli yıldız, Galatasaray'da çıktığı 90 maçta 63 gol atarken 22 asist yaptı.

