Sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu: Galatasaray'da Fernando Muslera gelişmesi

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera ile 1 yıllık yeni kontrat imzalayacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 12:23
Sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu: Galatasaray'da Fernando Muslera gelişmesi
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Yaklaşık 13 yıldır Galatasaray forması giyen Fernando Muslera'nın Sarı-Kırmızılılarla sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Galatasaray, tecrübeli file bekçisiyle yeni sözleşme görüşmelerini sürdürürken ünlü gazeteci Nicolo Schira konuyla ilgili yeni bir gelişmeyi aktardı.

1 YILLIK YENİ KONTRAT

Habere göre Galatasaray, Fernando Muslera ile 1 yıllık yeni sözleşme konusunda sona geldi.

Buna göre Sarı-Kırmızılılar, Uruguaylı eldiven ile 2025'e kadar geçerli yeni mukavele yapacak.

Fernando Muslera dün oynanan Çaykur Rizespor maçında, Süper Lig'deki 400. müsabakasına çıkıp bu sayıya ulaşan ilk yabancı oyuncu olmuştu.

Galatasaray, Fernando Muslera'nın bonservisi için 2011-12 sezonu başında Lazio'ya 6.75 milyon Euro bonservis ödemişti.


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