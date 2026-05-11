Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor: Orta saha transferinde Beşiktaş'a Süper Lig'den rakip

Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor: Orta saha transferinde Beşiktaş'a Süper Lig'den rakip

11.05.2026 22:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor: Orta saha transferinde Beşiktaş'a Süper Lig'den rakip

Beşiktaş'ın Lille ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Nabil Bentaleb'e talip olduğu iddia edildi. Süper Lig'den bir ekibin daha 31 yaşındaki Cezayirli orta saha ile ilgilendiği öne sürüldü.

Bu sezon Avrupa kupalarında lig aşamasında yer alamayan, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun çok uzağında kalan, Ziraat Türkiye Kupası'na ise yarı finalde veda eden Beşiktaş, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda gündeme gelen son isim, Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Nabil Bentaleb oldu.

BEŞİKTAŞ TEMASA GEÇTİ

Foot Mercato'nun haberine göre; Lille ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Nabil Bentaleb'in birçok talibi bulunuyor.

SÜPER LİG'DEN BİR EKİP DAHA İLGİLENİYOR

Beşiktaş, Bentaleb'e yoğun ilgi gösteriyor ve kulübe yakın kaynaklar aracılığıyla oyuncunun temsilcileriyle iletişime geçti. Beşiktaş dışında bir Türk kulübü daha tecrübeli orta saha ile ilgileniyor.

BİRÇOK TAKIMIN RADARINDA

Öte yandan 2 Suudi Arabistan kulübü ve 1 Katar takımı da Bentaleb'i kadrosunda görmek istiyor.

Ligue 1'de ilk 6 sıradaki takımın yanı sıra İngiltere Premier Lig'in alt sırasındaki birçok takım ve eski kulübü Tottenham da Bentaleb'in durumunu yakından takip ediyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

31 yaşındaki orta saha, bu sezon 36 maçta 2 gol - 2 asistlik performans gösterdi ve 1961 dakika sahada kaldı.

Bentaleb'in Transfermarkt'ta 5 milyon euro piyasa değer, bulunuyor.

İlgili Konular: #beşiktaş #lille #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını yazdı: 'Orkun'a yazık oluyor'
Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını yazdı: 'Orkun'a yazık oluyor' Spor yazarları, Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.
Dev maç başlar başlamaz... Beşiktaşlı taraftarlardan protesto!
Dev maç başlar başlamaz... Beşiktaşlı taraftarlardan protesto! Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Fatih Tekke'den Sergen Yalçın'a destek: 'Beşiktaş taraftarı kusura bakmasın...'
Fatih Tekke'den Sergen Yalçın'a destek: 'Beşiktaş taraftarı kusura bakmasın...' Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Sergen Yalçın'a yönelik tepkiler hakkında konuştu.