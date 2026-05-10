Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını yazdı: 'Orkun'a yazık oluyor'

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Dev maçın ardından spor yazarları, her iki takımın da performansı yorumladı.

"BEŞİKTAŞ YİNE BİLDİĞİMİZ GİBİYDİ!"

Güntekin Onay: Ancak şunu kabul etmek de gerekir ki Sergen Yalçın bu sezon başarılı değil. Sergen Hoca eğer kalacaksa ekibini kesinlikle güçlendirmeli ve egolarını bir kenara bırakıp, kendi hatalarını gözden geçirmeli. Hayatta her meslek için en tehlikeli şey, kendini yeterli ve tamamlanmış görmektir. Herkes gelişmeye ve öğrenmeye açık olmalı ve sürekli kendisini yenilemelidir. Sergen Hoca, sezonu derbi kazanmadan ve kupasız tamamladı. Zorluk derecesi yüksek hiç bir maçı kazanamadı. Şu Trabzonspor kadrosu Beşiktaş’tan iyi mi? Teknik Direktör Fatih Tekke elindeki kısıtlı ve dar kadroyla harika bir sezon geçirdi. Trabzonspor takımı için giriş cümlesinde sezon özeti ifadesini kullandım, şunu kastettim: Oyun üstünlüğünü almadan Trabzonspor çok maç kazandı. Dün olduğu gibi. Bunun sebebi asla pes etmeden sonuna kadar mücadele etmeleri. (Hürriyet)

"ORKUN’A YAZIK OLUYOR"

Bilal Meşe: Başta prestij dedik, Kartal prestijini de kurtaramazken, geleceğe dönük soru işaretlerini de arkasında bıraktı! Sergen Yalçın kalacak mı, gidecek mi? Bence mi? Valla kalıcı değil, yolcu gibi duruyor! En çok kime üzülüyorum biliyor musunuz? Kaptan Orkun Kökçü’ye, inanılmaz bir oyuncu, üst seviyede bir yetenek... Pasları milimetrik, adrese teslim adeta, zekası ayaklarıyla birbirine bağlı, varını yoğunu ortaya koyuyor, helal olsun ona. (Milliyet)

"MAÇI, SALİH VE AHMET’İ KAZANDI"

Cemal Ersen: Dört kırılma anı vardı. Bunların ikisi Trabzonspor ikisi Beşiktaş kalesinde yaşandı. Önce genç file bekçisi Ahmet Doğan’ın kritik müdahaleleri, sonra Ersin’in köşeden çıkardığı şutları gördük. Trabzonspor artan baskısı golü getirdi. Zubkov - Muçi işbirliği haftalardır suskun kalan Arnavut oyuncunun şık golüyle sonuçlandı. Kalan bölümde Fatih hoca gençlere “Yarınlar sizindir, hazır olun” mesajıydı. Trabzonspor ligi üçüncü bitirdi, daha iyisi olabilirdi. Şimdi hedef kupayı kazanarak Avrupa ligine doğrudan katılmak ve eleme maçları eziyetinden kurtulmak. Son olarak; Fırtına sadece maçı değil, Salih ve Ahmet Doğan gibi evlatlarını Türk futboluna kazandırarak geleneksel işlevini yerine getirdi. (Milliyet)

"TRABZONSPOR ŞİİR GİBİ…!"

Aksal Yavuz: Kısıtlı kadroyla sezonu bitirmeye, tamamlamaya çalışan, yeniden yapılanmanın ilk senesinde iyi işler çıkaran Trabzonspor’un sakat ve cezalı oyuncusu olduğu haftalar onlar adına çok zor geçti. Dün de çok eksiği vardı bordo-mavililerin, çarşamba günü Gençlerbirliği’yle oynayacakları kupa maçını da düşünerek sahaya çıktılar. Tüm bu olumsuzluklara, eksiklere ve de Beşiktaş karşısında geriye düşmelerine rağmen iyi oynadı, iyi mücadele etti Trabzonsporlu oyuncular. Farka koşmalarını kaleci Ersin engelledi. Haklarını teslim edelim; attıkları iki gol de şiir gibiydi ama…! (Milliyet)

"ANLAYAN İÇİN ÇOK BÜYÜK MESAJ!"

Fatih Doğan: Bir takım için en acı tablolardan biri; taraftarın sırtını sahaya dönmesidir. Siyah-beyazlı taraftarların Trabzonspor maçı başlar başlamaz 5 dakikalık sırtını dönerek yaptığı protesto, anlayan için büyük bir mesajdır.

Trabzonspor'un Dolmabahçe'de 2-1'lik galibiyeti, şaşırtıcı değil hak edilmiş temiz bir galibiyet. Ancak Sergen Yalçın için "Bende yok" dediği ve kadroda istemediği Muçi'nin golüyle yenilmesi acı bir yansıma! "Sergen Yalçın'a zaman verilsin" diyenler, "Sergen Yalçın'la olmaz, gelecek kurulmaz" diyenlere hangi verilerle, gerçeklerle buna inandıklarını izah etmek zorundalar. (Sabah)

"SALİH MALKOÇOĞLU PARLADI"

İskender Günen: Trabzonspor, Beşiktaş karşısına kupa maçını da düşünerek rotasyonlu bir kadro ile çıktı. Kart cezalıları Pina ve Mustafa'nın yokluğunda teknik heyet, bazı önemli isimleri kulübede tutarken savunmada genç Salih'e forma verdi ki bana göre dünkü maçın en iyi oyuncularından biri olarak öne çıktı. (Sabah)

"SAHADAKİ DURUŞ!"

Olcay Çakır: Oulai ile Bouchouari uyumu, sezon başından beri süre alması gerektiğini söylediğimiz Salih’in büyük maç olgunluğu, gelecek sezon planlaması için güçlü referanslar sundu. Beşiktaş cephesinde de benzer şekilde bazı oyuncular için karar maçlarından biriydi bu gece. Ama asıl mesele şu: Trabzonspor eksik de olsa, farklı kadroyla da çıksa, sahaya kimliğini koyabilecek büyüklük ve netlikte olmalıdır. Gelecek sezonun en kıymetli kazanımı taktikten önce bu kimlik olmalı. Kullanılan dil, ortaya konan tavır ve oyuncuya verilen güven... Dersler buradan çıkarılmalı. Çünkü seneye kurulacak cümleler, kurulacak kadro kadar belirleyici olacak. (Fanatik)

"TRİBÜNE KULAK VERİN"

Sinan Vardar: Beşiktaş ikinci yarıya da üretmekte zorlanarak başladı. Aslında sezon boyunca Beşiktaş'ın en büyük problemlerinden biri, topa sahip olduğu anlarda hücum organizasyonlarında yaşadığı sıkıntılar oldu. Bu maçta da zaman zaman bunu net şekilde gördük. Dakikalar 60'ı gösterirken tam da bu senaryoda "Bende yok" denilen Muçi sahneye çıktı ve Trabzonspor'u öne geçirdi. 14 gol, 7 asistlik katkı yapan oyuncu için sezon içinde yapılan yorumları şimdi tekrar düşünmek gerekiyor. Golden sonra Sergen Yalçın kulübeye dönerek hamlelerini yaptı. Hakkı yenen oyuncuların başında gelen Jota'yı oyuna aldı. Beşiktaş tribünleri maç boyunca "Sergen Yalçın istifa", "Yönetim istifa" tezahüratları yapmaya devam etti. Beşiktaş camiası son yıllarda dördüncülüğü kabul etmiş gibi bir görüntü veriyor. (Fotomaç)