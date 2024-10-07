Sözleşmesi sona erdiyor: Osayi Samuel'e 2 talip!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona eren Bright Osayi-Samuel için Norwich City ve Lens'in devreye girdiği iddia edildi.

Sözleşmesi sona erdiyor: Osayi Samuel'e 2 talip!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 11:38

Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılına giren Bright Osayi-Samuel, Sarı-lacivertlilerle yaptığı yeni kontrat görüşmelerinden henüz sonuç alamadı.

2 KULÜP DEVREDE

Fenerbahçe, Osayi-Samuel'i bırakmak istemezken Avrupa'dan 2 kulüp, Nijeryalı sağ bek için devreye girdi.

Sabah'ın haberine göre Norwich City ve Lens, devre arasında Osayi-Samuel'e teklif yapacak.

BEDELSİZ TRANSFER ETMEK İSTİYORLAR

Haberde iki kulübün de Osayi-Samuel'i ocak ayında ikna ederek, sezon sonunda bedelsiz transfer etmek istedikleri vurgulandı.

2.5 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Yine haberde Osayi-Samuel'in an itibarıyla yıllık 1.8 milyon Euro aldığı ve yeni sözleşmesinde 2.5 milyon Euro talep ettiği belirtildi.

Nijeryalı sağ bekin 4 yıllık sözleşme talep ettiğinin altı çizildi.

FENERBAHÇE 2 MİLYON EURO'DAN FAZLA ÖDEMEK İSTEMİYOR

Fenerbahçe'nin ise Osayi-Samuel'e 2 milyon Euro'dan fazla ödemek istemediği aktarıldı.

Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sebebiyle Süper Lig'deki son 5 maçı kaçıran Osayi-Samuel, bu sezon 6 maçta görev aldı ve 1 asistlik skor katkısı verdi.


Etiketler: #bright osayi samuel #fenerbahçe #Sözleşme

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