Sözleşmesi sona erdiyor: Osayi Samuel'e 2 talip!
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona eren Bright Osayi-Samuel için Norwich City ve Lens'in devreye girdiği iddia edildi.
Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılına giren Bright Osayi-Samuel, Sarı-lacivertlilerle yaptığı yeni kontrat görüşmelerinden henüz sonuç alamadı.
2 KULÜP DEVREDE
Fenerbahçe, Osayi-Samuel'i bırakmak istemezken Avrupa'dan 2 kulüp, Nijeryalı sağ bek için devreye girdi.
Sabah'ın haberine göre Norwich City ve Lens, devre arasında Osayi-Samuel'e teklif yapacak.
BEDELSİZ TRANSFER ETMEK İSTİYORLAR
Haberde iki kulübün de Osayi-Samuel'i ocak ayında ikna ederek, sezon sonunda bedelsiz transfer etmek istedikleri vurgulandı.
2.5 MİLYON EURO TALEP EDİYOR
Yine haberde Osayi-Samuel'in an itibarıyla yıllık 1.8 milyon Euro aldığı ve yeni sözleşmesinde 2.5 milyon Euro talep ettiği belirtildi.
Nijeryalı sağ bekin 4 yıllık sözleşme talep ettiğinin altı çizildi.
FENERBAHÇE 2 MİLYON EURO'DAN FAZLA ÖDEMEK İSTEMİYOR
Fenerbahçe'nin ise Osayi-Samuel'e 2 milyon Euro'dan fazla ödemek istemediği aktarıldı.
Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sebebiyle Süper Lig'deki son 5 maçı kaçıran Osayi-Samuel, bu sezon 6 maçta görev aldı ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
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