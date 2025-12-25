Sözleşmesi sona eriyor... Anderson Talisca geleceğiyle ilgili konuştu!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Anderson Talisca, sarı lacivertli ekipteki geleceğiyle ilgili Brezilya basınından UOL'e açıklamalarda bulundu.

31 yaşındaki oyuncu, şu anda Brezilya'ya geri dönüşün söz konusu olmadığını söyledi.

Brezilya'ya olası geri dönüşü için konuşan Talisca, "Şu anda değil. Şu anda odak noktam burada, odak noktam Fenerbahçe ile şampiyonluğu kazanmak. Henüz bu konuları düşünmüyorum. Belki daha sonra, kim bilir" dedi.

Talisca, Brezilya'ya geri dönme kararı aldığında yetiştiği kulüp Bahia'nın öncelikli olup olmadığına yönelik sorunun ardından, "Bu daha sonra düşünülüp karar verilecek bir konu" diye konuştu.

M İLLİ TAKIM

Brezilya Milli Takımı ile ilgili konuşan Talisca, "Ancelotti ile temas kurmadım. Bir oyuncu, Brezilya Milli Takımı'na girebilmek için kulübünde elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Bu konuda sakinim. Burada işimi yapıyorum ve çağrılmam gerekiyorsa, çağrılacağım. Çağrılmazsam, öyle olsun... Çok fazla oyuncu var" diye konuştu.

FENERBAH ÇE'YE TRANSFER İ

Fenerbahçe'ye transferi için konuşan Talisca, "Benim kararımdı ve çok sakince alınan bir karardı. Al-Nassr yönetimi ayrılmamı istemiyordu ama ben bu yeni mücadeleyi ve daha önce oynadığım Türkiye'ye dönmeyi istiyordum. Fenerbahçe'de bugün bile gelişen büyük bir proje var. Kulüp 11 yıldır şampiyon olamadı ve ben de bu görev için geldim. Geçen yıl seçimler, başkan değişikliği ile kulüp için zor bir yıldı. Ama şimdi kulüp yeniden yapılanıyor ve gerçekten iyi bir hava var. Şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Galatasaray önde ama biz de mücadeledeyiz" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'de bu sezon 25 maçta süre bulan Talisca, 14 gol attı ve 3 asist yaptı.