Sözleşmesi sona eriyor: Partizan'dan Obradovic açıklaması

Partizan Sportif Direktörü Zoran Savic, Zeljko Obradovic'in sözleşmesi için açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 16:13
Sözleşmesi sona eriyor: Partizan'dan Obradovic açıklaması
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Partizan'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Zeljko Obradovic'in geleceği yavaş yavaş belli oluyor.

"PROBLEM YAŞAMAYACAĞIZ"

Partizan sportif direktörü Zoran Savic yaptığı açıklamada sözleşme imzalayacaklarını düşündüklerini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Herhangi bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum."

Son olarak Play-In şanslarını da değerlendiren Zoran Savic şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Elbette Play-In'e kalacağımızı düşünüyorum. İki maçımız var ve normal sonuçlar alırsak bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Her şey bize bağlı."


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