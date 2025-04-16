Sözleşmesi sona eriyor... Tadic'in aklında tek bir takım var!
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Dusan Tadic'in önceliğini sarı lacivertli ekibe verdiği iddia edildi.
Fenerbahçe'de Dusan Tadic, Süper Lig'de 11 gol ve 10 asiste ulaştı. 36 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın 10 büyük liginde 2018-2019'dan sonra üst üste 7 sezon hem gol hem de asist sayısında çift hanelere ulaşan ilk isim oldu.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Tadic'in Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu. Ajax ve Suudi Arabistan takımlarından teklif alan Tadic'in Fenerbahçe ile ilgili düşüncesi belli oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre, Tadic önceliği Fenerbahçe'ye verdi. Tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'yle görüşmeden hiçbir kulübe dönüş sağlamayacağı belirtildi.
Ajax'ın Tadic'e futbolu bıraktıktan sonra teknik heyete katılma imkanı da sunduğu belirtiliyor.
Tadic, Fenerbahçe kariyerinde toplam 103 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda Sırp yıldız, 29 gol ve 32 asistlik performansa imza attı.
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