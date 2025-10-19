Sözleşmesinin bitmesine 8 ay vardı: Fenerbahçe'den Jhon Duran kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.10.2025 14:55:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'nin sezon başında 1 yıllığına kiraladığı Jhon Duran için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al-Nassr'dan 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı Jhon Duran, sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak.

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Benfica deplasmanında sakatlanan Jhon Duran, idmanlara çıkmaya başlarken Kolombiyalı forvet için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

NTV Spor'un Bolavip'ten aktardığı habere göre Fenerbahçe, sezon sonunda Jhon Duran'la vedalaşma kararı aldı. Buna göre sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki futbolcunun bonservisini almayacak ya da kiralık sözleşmesini uzatmayacak.

Sezon sonunda Al-Nassr'a dönecek olan Jhon Duran'ın taliplerinin olduğu ve şimdiden İngiltere Premier Lig'den teklif aldığı haber detayında yer aldı.

Jhon Duran'ın Al-Nassr'a imza atmadan önce PSG, Barcelona, Chelsea ve Manchester United gibi takımların radarına girdiği hatırlatıldı.

JHON DURAN'IN FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 maça çıkan Jhon Duran, 328 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

