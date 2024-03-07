Sparta Prag - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 10:33
Sparta Prag - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı başlıyor.

Brain Priske yönetimindeki Sparta Prag, sahasında Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

SPARTA PRAG - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Epet Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

SPARTA PRAG - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem José María Sánchez'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.

Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında sahasında Galatasaray'ı 4-1 mağlup etmişti.

Liverpool ise deplasmanda Union Saint-Gilloise'e 2-1 mağlup olmuştu.


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