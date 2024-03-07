Sparta Prag - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı başlıyor.
Brain Priske yönetimindeki Sparta Prag, sahasında Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
SPARTA PRAG - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Epet Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
SPARTA PRAG - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem José María Sánchez'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında sahasında Galatasaray'ı 4-1 mağlup etmişti.
Liverpool ise deplasmanda Union Saint-Gilloise'e 2-1 mağlup olmuştu.
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