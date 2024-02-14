Sparta Prag maçı öncesi: Galatasaray'da 3 eksik!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek Galatasaray'da 3 futbolcu son yapılan antrenmana katılmadı.
Galatasaray Futbol Takımı, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile perşembe günü sahasında yapacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Sparta Prag maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.
GALATASARAY'DA 3 EKSİK
Çalışmaya rahatsızlığı bulunan Wilfried Zaha, Fildişi Sahili Milli Takımı ile şampiyon olduğu Afrika Uluslar Kupası'ndan yeni dönen Serge Aurier ve sakatlığı devam eden Hakim Ziyech katılmadı.
Galatasaray, bu antrenmanla RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
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