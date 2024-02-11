Sparta Prag maçına yetişecek mi? Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı yanıtı!

Yayınlanma: 11.02.2024 - 13:14

Güncelleme: 11.02.2024 - 13:14

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir karşılaşmasının ardından sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı ile ilgili konuştu.

Takvim'in haberine göre Okan Buruk, sakatlığı bulunan milli stoperin Sparta Prag maçına yetişip yetişmeyeceği yönünde gelen sorunun ardından, "Yetişir mi bilmiyorum. Maç kadrosunda belki olur" cevabını verdi.

TRABZONSPOR MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

29 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanmıştı.

Galatasaray'da bu sezon 32 maçta sahaya çıkan Abdülkerim Bardakcı, 5 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Şubat Perşembe günü sahasında Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.