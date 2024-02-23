Sparta Prag taraftarından skandal pankart!

Sparta Praglı taraftarlar, Galatasaray maçında "Çek aslanı Türk etine aç." şeklinde bir pankart açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 00:06
Sparta Prag taraftarından skandal pankart!
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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Çekya'da Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. 

Zorlu mücadelede öncesi düzenlenen seremonide Prag'lı taraftarların yaptığı kareografi geceye damga vurdu.

Çek taraftarlar, Galatasaray karşılaşmasında "Çek aslanı Türk etine aç" şeklinde bir pankart açtı.

Maç öncesi yaşanan bu çirkin olay sonrası sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi.


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