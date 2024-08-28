Sparta Prag UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19 yıl sonra bir ilki başardı!

Sparta Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında kendi sahasında karşılaştığı Malmö'yü 2-0 mağlup ederek 19 yıl sonra gruplara katılmaya hak kazandı.

AA
Yayınlanma: 28.08.2024 - 09:56
Sparta Prag UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19 yıl sonra bir ilki başardı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş müsabakaları oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag, İsveç temsilcisi Malmö'yü, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında 2-0 yenerek 19 yıl sonra gruplara kalmayı başardı.

SALZBURG GRUPLARA KALDI

Halil Umut Meler'in yönettiği müsabakada ise Avusturya temsilcisi Salzburg ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev 1-1 berabere kaldı.

İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Salzburg, sahasında aldığı beraberlikle tur atlayan taraf oldu.


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