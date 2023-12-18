Sparta Prag'lı futbolcudan Galatasaray yorumu! 'Türklerin yarattığı atmosfer...'
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile eşleşen Sparta Prag'da Slovak futbolcu Lukas Haraslin, açıklamalarda bulundu. Haraslin, Galatasaray eşleşmesine ilişkin, "Galatasaray ilgi çekici bir rakip. Bizi ilginç ve zorlayıcı bir maç bekliyor" ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray ile eşleşen Sparta Prag'da kanat oyuncusu Lukas Haraslin, kura çekimini değerlendirdi.
Galatasaray'ın ilgi çekici bir takım olduğunu söyleyen Haraslin, "Galatasaray ilgi çekici bir rakip. Bizi ilginç ve zorlayıcı bir maç bekliyor. Türklerin yarattığı atmosferi biliyoruz ancak biz de kalitemizin farkındayız" dedi.
Lukas Haraslin
"EVİMİZDE GÜÇLÜ BİR OYUNUMUZ VAR"
İç sahadaki maça güvendiklerini söyleyen Haraslin, "Evimizde güçlü bir oyunumuz var ve ikinci maçı kendi sahamızda oynamak avantaj olabilir. İki maçı da kazanıp son 16'ya yükselmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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