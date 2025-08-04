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Spartak Moskova'dan Carlos Cuesta atağı!

Spartak Moskova'dan Carlos Cuesta atağı!

4.08.2025 09:54:00
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Cumhuriyet Spor
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Spartak Moskova'dan Carlos Cuesta atağı!

Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'nın Carlos Cuesta'yı kadrosuna katmak için Galatasaray ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Yeni sezon hazırlıkları devam eden Galatasaray'da, takıma yeni katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılması beklenen oyuncular için de çalışmalar sürüyor. Ayrılması beklenen isimlerin başında Carlos Cuesta geliyor.

MOSKOVA'DAN TALİP VAR

Trt Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın ara transfer döneminde Genk'ten 8 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Carlos Cuesta için Spartak Moskova'dan yoğun bir ilgi var.

Rus ekibi, Carlos Cuesta'yı kadrosuna katmak için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısında kadroya katılan Carlos Cuesta, Galatasaray formasıyla yalnızca 9 maça çıktı. Beklentileri karşılayamayan 26 yaşındaki savunmacı, gözden çıkarılan isimler arasında yer aldı.

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